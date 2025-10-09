cnt
Synology kippt HDD-Sperre für neue NAS-Modelle
Synology kippt HDD-Sperre für neue NAS-Modelle

Synology öffnet seine neuesten NAS-Modelle wieder für Festplatten anderer Hersteller. Nach der umstrittenen Sperre kehren zentrale Funktionen mit Drittanbieter-HDDs zurück.
9. Oktober 2025

     

Die jüngsten NAS von Synology akzeptieren wieder Laufwerke von Seagate und Western Digital ohne Warnhinweise und Blockaden. Darauf weisen die Patch Notes zu DSM 7.3 sowie ein Bericht von NAScompares hin, wie "Golem" zusammenfasst. Demnach lassen sich mit nicht von Synology stammenden Festplatten erneut Storage-Pools anlegen, Volumes erstellen und Datenträger-Checks ausführen.

Betroffen seien vor allem jene Geräte, die die Einschränkung ursprünglich erhielten. Genannt werden die Modelle DS925+, DS1525+, DS725+, DS1825+, DS425+, DS225+ und RS2825RP+. Die Freischaltung soll die Nutzung dieser Systeme mit gängigen HDDs wieder ohne Kompatibilitätsprobleme ermöglichen, berichtet "Golem" unter Verweis auf die genannten Quellen.


Im April 2025 hatte Synology Drittanbieter-Festplatten in neuen Systemen gesperrt und dies mit Sicherheit und Zuverlässigkeit begründet. Das Vorgehen stiess in der Community auf deutliche Kritik wegen des wahrgenommenen Vendor Locks, schreibt "Golem". Mit der nun sichtbaren Kurskorrektur geht der Hersteller aus den vorliegenden Hinweisen einen Schritt zurück. (dow)




