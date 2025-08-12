cnt
Synology reichert Office Suite mit KI an
Quelle: Synology

Synology reichert Office Suite mit KI an

Synology hat seine Office Suite um KI-Funktionen für Mailplus, Office und eine neue AI Console (Bild) ergänzt, die es erlaubt, KI-Modelle zentral zu verwalten.
12. August 2025

     

NAS-Spezialist Synology hat ein Update für seine hauseigene Office Suite veröffentlicht. Mit dem Update werden die verschiedenen Anwendungen um KI angereichert. So lassen sich mit der in Mailplus integrierten generativen KI E-Mail-Threads zusammenfassen, Antwortvorschläge erstellen und frühere Nachrichten einbeziehen. Synology Office AI unterstützt derweil beim Verfassen, Korrigieren und Übersetzen von Texten sowie bei der Erstellung von Tabellenkalkulationsformeln per Spracheingabe.

Neu ist zudem die AI Console, die es Unternehmen ermöglicht, KI-Modelle zentral zu verwalten, Berechtigungen zu steuern und Datenschutzrichtlinien umzusetzen. Funktionen wie Token-Limits, rollenbasierte Zugriffsrechte und automatische De-Identifizierung sensibler Daten sollen unautorisierte Nutzung verhindern und Compliance-Anforderungen erfüllen.


Das Update ist per 12. August 2025 verfügbar. Weitere Details gibt Synology in den Versionshinweisen bekannt. Diese finden sich für Mailplus hier, für Office hier und die AI Console hier. (mw)


