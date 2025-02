Synology führt Office Suite API ein

Synology hat die Office Suite API veröffentlicht, wie das Unternehmen mitteilt. Diese soll eine nahtlose Integration zwischen den Datenmanagementanwendungen von Synology und Drittanbieterdiensten ermöglichen. Das Unternehmen stellt zahlreiche Verbesserungen in verschiedenen Workflows in Aussicht. So können beispielsweise mit Hilfe der Drive API Dateien von Synology Drive innerhalb von CRM- oder Projektmanagement-Tools direkt verwaltet werden. Darüber hinaus kann mit der Spreadsheet API die Automatisierung der Datenerfassung und die Integration in Plattformen wie Survey Cake oder Grafana ermöglicht werden.Mittels der Mailplus API können Vertriebsaufgaben per Mail durch das CRM automatisch zugewiesen werden und zu guter Letzt ermöglicht Calendar API die automatische Synchronisierung mittels HR-Plattformen. Synology verspricht, dass mittels der Office Suite API die Abläufe optimiert werden können und in Folge dessen auch die Produktivität steigt.Rex Huang, Direktor der Enterprise Application Group bei Synology : "Die Synology Office Suite API wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Sie verkürzt die Zeit und senkt die Kosten für die Systemintegration erheblich – so können Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen und ihre Effizienz steigern."Die neue API ist auf DSM 7.2.2 nano3 oder höher verfügbar. Das Unternehmen stellt eine umfassende Dokumentation über die vielfältigen Möglichkeiten zur Verfügung. (dok)