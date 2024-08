Synology lädt zum Experience Day 2024

NAS-Spezialist Synology führt heuer in verschiedenen Städten Europas den Synology Experience Day 2024 durch – darunter auch in Zürich. Der Event, der hierzulande am 5. November in der Swiss Life Arena über die Bühne geht, richtet sich gleichermassen an Endkunden wie auch an Channel-Partner. Ihnen beiden werden exklusive Einblicke in neueste Trends sowie kommende Lösungen und Entwicklungen von Synology versprochen – etwa im Bereich Videoüberwachung, dedizierte Backup-Appliances und rund um die kommenden KI-Funktionen in der Synology Office Suite. Ebenfalls soll es die Gelegenheit geben, Synology-Produkte hautnah zu erleben und Hands-on auszuprobieren und die Möglichkeit, sich mit den Fachleuten und Entscheidern von Synology auszutauschen. Geplant sind zudem praxisorientierte Vorträge – auch von Anwenderunternehmen.Die Veranstaltung ist kostenlos, die Zahl der Plätze allerdings begrenzt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zu Anmeldung finden sich hier . (mw)