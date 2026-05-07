cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Stromverbrauch von Schweizer Rechenzentren steigt massiv an
Quelle: Depositphotos

Stromverbrauch von Schweizer Rechenzentren steigt massiv an

Der Stromverbrauch der Rechenzentren ist 2024 innert fünf Jahren um 18 Prozent angestiegen. Bis 2030 soll er noch einmal zwischen 20 und 54 Prozent zulegen, je nach Szenario ist auch von einem 70-Prozent-Anstieg die Rede.
7. Mai 2026

     

Das Bundesamt für Energie hat eine Studie zum Stromverbrauch von Rechenzentren veröffentlicht und belegt den massiv steigenden Strombedarf der Hyperscaler und anderen Rechenzenterbetreiber.

Gemäss der bundesamtlichen Erhebung betrug der Stromverbrauch aller Rechenzentren in der Schweiz im Jahr 2024 knapp 2,1 TWh. Etwas weniger als die Hälfte davon betrifft mit 44 Prozent kommerzielle RZ-Dienstleister wie Hyperscaler, während der Rest auf dedizierte RZ-Dienstleister und unternehmensinterne Rechenzentren in Branchen wie Finanzwesen, Pharma oder Verwaltung entfällt. In der Untersuchung wurde ausserdem auch die Fläche der RZ-Betreiber unter die Lupe genommen. Diese ist von 140'000 m2 im Jahr 2020 auf über 178'000 m2 im Jahr 2024 angestiegen, was einem Plus von 27 Prozent entspricht.


Bei der letzten, 2019 durchgeführten Studie, wurde ein Stromverbrauch von 1,77 TWh ermittelt, was etwa 3,1 Prozent des damaligen Verbrauchs entsprach. Im Vergleich zur jüngsten Studie ist der Verbrauch also innert fünf Jahren um 18 Prozent angestiegen. Deutlich zugelegt hat dabei insbesondere der Stromverbrauch der kommerziellen Anbieter, während jener der internen Rechenzentren stagniert.

Das Energiesparpotential schätzt das Bundesamt für Energie auf 0,78 TWh, was 38 Prozent des Verbrauchs entspricht. Davon sollen drei Fünftel auf den Bereich IT entfallen, wobei vor allem Storage- und Compute-Technologien sowie Virtualisierung zu Buche schlagen. KI soll derweil noch kaum eine Rolle spielen, da grössere Modell-Trainings kaum in der Schweiz stattfinden.

Was die weitere Entwicklung anbelangt, herrscht weitgehend Unsicherheit. Die Studienverfasser erwarten, dass der Rechenzentrumsstromverbrauch bis zum Jahr 2030 zwischen 20 und 54 Prozent ansteigen wird; je nach Szenario ist auch von einem Anstieg um 70 Prozent die Rede.

Die komplette Studie stellt das Bundesamt für Energie online zur freien Einsicht zur Verfügung. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Big Tech soll den Energiehunger von KI mitfinanzieren

 5. März 2026 - Die US-Regierung und die grössten Data-Center- und KI-Provider der Branche haben eine Vereinbarung betreffend der Stromversorgung von KI-Rechenzentren unterzeichnet. Damit soll der wachsende Strombedarf keine negativen Auswirkungen auf die Stromkosten von Privaten haben.

Europa bei Datacenter-Kapazitäten weit abgeschlagen

 20. Juli 2025 - Die Analysten von Synergy haben eine Top-20-Liste der Regionen mit den weltweit grössten Hyperscale-Datacenter-Kapazitäten veröffentlicht. Lediglich eine der genannten Regionen befindet sich in Europa.

Microsoft tritt beim Datacenter-Ausbau auf die Bremse

 7. April 2025 - Eigentlich wollte Microsoft dieses Jahr massiv in den Aus- und Aufbau seiner KI-Rechenzentren investieren. Doch jetzt scheint der Konzern bei Projekten rund um den Globus vom Gas zu gehen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER