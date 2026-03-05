cnt
Big Tech soll den Energiehunger von KI mitfinanzieren
Big Tech soll den Energiehunger von KI mitfinanzieren

Die US-Regierung und die grössten Data-Center- und KI-Provider der Branche haben eine Vereinbarung betreffend der Stromversorgung von KI-Rechenzentren unterzeichnet. Damit soll der wachsende Strombedarf keine negativen Auswirkungen auf die Stromkosten von Privaten haben.
5. März 2026

     

Eine Reihe der grössten Rechenzentrums- und KI-Anbieter der Welt, namentlich Google, AWS, Meta, Microsoft, OpenAI und weitere, haben sich gegenüber der US-Regierung verpflichtet, selbst für die Stromversorgung ihrer KI-Rechenzentren zu sorgen. Damit will US-Präsident Trump verhindern, dass die Nachfrage nach Energie für Data Centers keine Auswirkungen auf die Strompreise von Privathaushalten haben, wie verschiedene Medien (via "The Guardian") berichten.

Einzelne Gemeinden in den USA hatten sich aus Angst vor steigenden Strompreisen jüngst gegen den Bau von Rechenzentren auf ihrem Gebiet gewehrt, so Trump. Der Präsident erwartet, dass die nun unterzeichnete Vereinbarung sogar den gegenteiligen Effekt haben dürfte. Ob der Widerstand gegen den Rechenzentrums-Wildwuchs wirklich alleine auf diese Sorge zurückzuführen ist, muss sich nun erst zeigen.


Laut dem Abkommen sollen die Rechenzentrumsbetreiber unter anderem nun mit eigenen Kraftwerken den Strom für ihre KI-Workloads bereitstellen und sich finanziell am Ausbau des Stromnetzes zu beteiligen. Laut Experten ist die Wirksamkeit der Massnahmen aber ungewiss. Denn die finanzielle Beteiligung von Big Tech treibt die Geschwindigkeit des Ausbaus nicht zwingend voran, sondern entlastet vor allem die Staatskasse. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Schweizer sind besorgt über Energiehunger von KI-Rechenzentren

 29. Oktober 2025 - Eine neue Umfrage von Algorithmwatch zeigt breite Bedenken zum Strom- und Wasserverbrauch von Rechenzentren in der Schweiz. Viele wünschen sich klare Regeln, mehr Transparenz und erneuerbare Energie.

Google stellt ersten Atomreaktor-Standort für KI-Betrieb vor

 20. August 2025 - Künstliche Intelligenz gilt als Energiefresser. Zusammen mit Kairos Power will Google die eigenen KI-Server auch künftig mit ausreichend Strom versorgen – aus Kernenergie. Das Start-up baut nun ein erstes Atomkraftwerk im Rahmen der Kooperation.

KI-Energiehunger: Google zahlt 3 Milliarden für Wasserstrom

 16. Juli 2025 - Um den Energiehunger für seine US-Rechenzentren zu stillen, unterschreibt Google einen 3-Milliarden-Vertrag für Stromlieferungen über 3 Gigawatt. Es ist der angeblich grösste vergleichbare Vertrag in der Geschichte.


