Microsoft veröffentlicht Copilot Usage Report 2025

Microsoft hat den Copilot Usage Report 2025
veröffentlicht, laut eigenen Aussagen die grösste Chatbot-Studie, die je erstellt wurde. Wie der Konzern mitteilt, wurden für die Studie 37,5 Millionen Konversationen analysiert, um herauszufinden, wie Copilot tatsächlich genutzt wird.
Wie man sich denken kann, zählen Gesundheits-bezogene Fragen zu den häufigsten Themen, die diskutiert werden. Die Dominanz der Gesundheitsthemen zieht sich durch das gesamte Jahr. Zu den Top-Themen zählen ausserdem Technologie wie auch gesellschaftliche und kulturelle Themen. Wie die Erhebung zeigt, sind die Themen auch zeitabhängig: So werden etwa religiöse und philosophische Themen in den frühen Morgenstunden deutlich öfters diskutiert, während etwa Reisethemen vorwiegend in den Nachmittagsstunden zur Sprache kommen.
Während die Informationssuche nach wie vor die meistgenutzte Copilot-Anwendung bleibt, steigt der Stellenwert der Beratung durch Copilot laut den Studienverfassern kontinuierlich an. Es geht nicht mehr nur um schnelle Antworten, sondern um tiefgehende Unterstützung, sei es im Zusammenhang mit Beziehungen, sei es rund um wichtige Entscheidungen im Leben. Microsoft
schliesst aus dem Trend, dass Chatbots immer mehr zu vertrauenswürdigen Begleitern für die Fragen des alltäglichen Lebens werden.
(rd)