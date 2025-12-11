cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft veröffentlicht Copilot Usage Report 2025
Quelle: Microsoft

Microsoft veröffentlicht Copilot Usage Report 2025

Microsoft hat gut 37 Millionen Copilot-Konversationen analysiert und stellt fest, dass Gesundheitsthemen am meisten mit dem KI-Assistenten diskutiert werden.
11. Dezember 2025

     

Microsoft hat den Copilot Usage Report 2025 veröffentlicht, laut eigenen Aussagen die grösste Chatbot-Studie, die je erstellt wurde. Wie der Konzern mitteilt, wurden für die Studie 37,5 Millionen Konversationen analysiert, um herauszufinden, wie Copilot tatsächlich genutzt wird.

Wie man sich denken kann, zählen Gesundheits-bezogene Fragen zu den häufigsten Themen, die diskutiert werden. Die Dominanz der Gesundheitsthemen zieht sich durch das gesamte Jahr. Zu den Top-Themen zählen ausserdem Technologie wie auch gesellschaftliche und kulturelle Themen. Wie die Erhebung zeigt, sind die Themen auch zeitabhängig: So werden etwa religiöse und philosophische Themen in den frühen Morgenstunden deutlich öfters diskutiert, während etwa Reisethemen vorwiegend in den Nachmittagsstunden zur Sprache kommen.


Während die Informationssuche nach wie vor die meistgenutzte Copilot-Anwendung bleibt, steigt der Stellenwert der Beratung durch Copilot laut den Studienverfassern kontinuierlich an. Es geht nicht mehr nur um schnelle Antworten, sondern um tiefgehende Unterstützung, sei es im Zusammenhang mit Beziehungen, sei es rund um wichtige Entscheidungen im Leben. Microsoft schliesst aus dem Trend, dass Chatbots immer mehr zu vertrauenswürdigen Begleitern für die Fragen des alltäglichen Lebens werden. (rd)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft arbeitet an Copilot für den Chrome-Browser

 23. November 2025 - Um die Nutzung des hauseigenen KI-Assistenten Copilot voranzutreiben, hat Microsoft eine Erweiterung für Googles Chrome-Browser angekündigt.

Microsoft kündigt Datenverarbeitung für Copilot in der Schweiz an

 6. November 2025 - Die von Copilot verarbeiteten Daten sollen künftig innerhalb der Landesgrenzen bleiben können. Eine entsprechende Funktion wird noch 2025 lanciert und soll 2026 auch in der Schweiz verfügbar gemacht werden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
Digitale Souveränität beginnt bei Ihren Endpoints
Cisco: Doppelter Einsatz für eine belastbare Infrastruktur
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER