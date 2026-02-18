cnt
Edge 145 verbessert Passwortmanager
Quelle: Depositphotos

Edge 145 verbessert Passwortmanager

Die neueste Version 145 von Microsofts Webbrowser bringt eine ganze Menge von Verbesserungen und Neuerungen. So erkennt der Passwortmanager jetzt miteinander verwandte Domains besser und kann die passenden Anmeldeinformationen automatisch vorschlagen.
18. Februar 2026

     

Microsofts Browser Edge ist jetzt in Version 145 unter der Buildnummer 145.0.3800.58 allgemein verfügbar. Die neue Version bringt eine Vielzahl von Verbesserungen und neuen Features, die meisten davon betreffen Geschäftskunden und IT-Administratoren. Dazu gehört etwa die neue Funktion Enterprise Preview, mit der Organisationen ihren Nutzern Vorabversionen des Browsers zukommen lassen können.

Für Nutzer jeder Couleur dürfte eine Verbesserung beim Passwortmanager interessant sein. Dieser erkennt Domainnamen jetzt besser und kann untereinander zusammenhängende Domains gruppieren. Dazu dient ein neuer Affiliation Service: Beim Besuch einer Website, die mit einer verwandten Domain verknüpft ist, kann der Browser jetzt die passenden Anmeldeinformationen einfügen. Verknüpfte Domains sind zum Beispiel account.microsoft.com und office.microsoft.com. Weiter erlaubt Edge nun bei der Eingabe einer Adresse in einem Webformular, diese für spätere Wiederverwendung zu speichern.


Verbessert hat sich auch der Umgang mit Progressive Web Apps (PWA). Edge kann nun entscheiden, ob eine schon installierte PWA gestartet oder ein neues Browser-Tab geöffnet werden soll. Als weitere kleine Detailverbesserung stellt ein überarbeitetes Profil-Flyout persönliche und geschäftliche Konten deutlich unterschiedlicher dar. Weitere Neuerungen betreffen Schutz vor bösartigen Erweiterungen, die durch Sideloading in den Browser gelangt sind, und Verbesserungen der Performance beim Vorlesen von Text in PDFs. Und punkto Sicherheit räumt Edge145 mit den zwei Schwachstellen CVE-2026-26119 und CVE-2026-0102 auf – erstere stammt von Chromium und gilt als hochriskant. (ubi)


