iPhone Air im Test: Das Showpony-iPhone

Quicktest

Das iPhone Air ist ein Showpony. Während andere Geräte deutlich mehr leisten, bessere Arbeit verrichten und praktischer sind, erregt das filigrane iPhone Air Aufmerksamkeit, ist unglaublich hübsch und liegt fabelhaft in der Hand. In einigen Bereichen – etwa dem Display – kann es jedem Mitbewerber das Wasser reichen, an anderen Stellen – der Kamera oder der Akkulaufzeit – muss man kleinere Einbussen machen. Diese sind aber nirgend so einschneidend, als dass man von einem Kauf abraten müsste. Wer also mit den eingeschränkten Fotografie-Optionen und der geringeren Ladeleistung und Akkulaufzeit leben kann, bekommt ein ziemlich hübsches Gerät in die Hand, das sich toll anfühlt und die Blicke auf sich ziehen wird. Verkauft wird es übrigens in vier Farbtönen ab 999 Franken.