Gemini-App soll bald auch Musik generieren können
Quelle: Google

Gemini-App soll bald auch Musik generieren können

Hinweise im Quellcode von Googles Gemini-App deuten darauf hin, dass die App bald einmal auch zur Erzeugung von KI-generierter Musik genutzt werden kann.
23. Januar 2026

     

Bis anhin bietet Google bei Gemini keine Funktionen zur Generierung von Musik an, laut einem Bericht von "Android Authority" könnte sich dies allerdings schon bald ändern. So sind im Quellcode der aktuellen Google-App Hinweise aufgetaucht, den den Schluss nahelegen, dass demnächst Funktionen für die Musikgenerierung implementiert werden. Im Hintergrund könnte hier das Modell Lyria zum Einsatz kommen, das Google bereits für die Videoerstellung in Veo 2 nutzt und auf das Entwicklern via Gemini API Zugriff gewährt wird. Weitere Hinweise deuten darauf hin dass die erstellten Inhalte unter "Meine Inhalte" gespeichert werden sollen, wobei die Inhalte sortiert nach Medientypen wie Bilder, Audio oder Video abgelegt werden.


Ob und wann die KI-generierte Musikerzeugung tatsächlich in die Geimini App implementiert wird ist offen. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Gemini App neu mit "Answer now" für Reasoning-Modelle

 19. Januar 2026 - Die Gemini App präsentiert nun bei den Reasoning-Modellen Thinking und Pro direkt neben der Fortschrittsanzeige eine Option zum Abbrechen der Denkarbeit. Und: Die Nutzungslimite für das Modell Thinking wurde erhöht und wird neu nicht mehr mit den Prompts fürs Modell Pro verrechnet.

Google lanciert Gemini Personal Intelligence

 15. Januar 2026 - Mit Gemini Personal Intelligence greift die KI auf Google-Dienste wie Photos, Google Drive oder Gmail zu und kann dadurch individuellere Fragen beantworten. Vorläufig steht das neue Feature aber nur der zahlenden Klientel in den USA zur Verfügung.

Gemini 3 Flash rollt für Entwickler aus

 18. Dezember 2025 - Google bringt Gemini 3 Flash für Entwickler und verspricht ein schnelleres und deutlich günstigeres KI-Modell als Gemini 3 Pro. Es soll sich besonders für Anwendungen eignen, die viele Anfragen verarbeiten müssen und dabei zuverlässig bleiben sollen.


