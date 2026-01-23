Gemini-App soll bald auch Musik generieren können

Bis anhin bietet Google
bei Gemini keine Funktionen zur Generierung von Musik an, laut einem Bericht
von "Android Authority" könnte sich dies allerdings schon bald ändern. So sind im Quellcode der aktuellen Google-App Hinweise aufgetaucht, den den Schluss nahelegen, dass demnächst Funktionen für die Musikgenerierung implementiert werden. Im Hintergrund könnte hier das Modell Lyria zum Einsatz kommen, das Google bereits für die Videoerstellung in Veo 2 nutzt und auf das Entwicklern via Gemini API Zugriff gewährt wird. Weitere Hinweise deuten darauf hin dass die erstellten Inhalte unter "Meine Inhalte" gespeichert werden sollen, wobei die Inhalte sortiert nach Medientypen wie Bilder, Audio oder Video abgelegt werden.
Ob und wann die KI-generierte Musikerzeugung tatsächlich in die Geimini App implementiert wird ist offen.
(rd)