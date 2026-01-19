cnt
Gemini App neu mit 'Answer now' für Reasoning-Modelle
Quelle: Google

Gemini App neu mit "Answer now" für Reasoning-Modelle

Die Gemini App präsentiert nun bei den Reasoning-Modellen Thinking und Pro direkt neben der Fortschrittsanzeige eine Option zum Abbrechen der Denkarbeit. Und: Die Nutzungslimite für das Modell Thinking wurde erhöht und wird neu nicht mehr mit den Prompts fürs Modell Pro verrechnet.
19. Januar 2026

     

Für Gemini-Nutzer in den USA hat Google kürzlich Personal Intelligence lanciert ("Swiss IT Magazine" berichtete). Eine andere Neuerung taucht in der Gemini App auch hierzulande bereits auf: Wer die App mit den Modellen Pro (Gemini 3 Pro) oder Thinking (Gemini 3 Flash) nutzt und bei einzelnen Fragestellungen trotzdem nicht lange auf eine Antwort warten will, kann jetzt auf "Answer now" direkt neben der Angabe des aktuellen Fortschritts tippen, um die länger dauernde Denkarbeit des Sprachmodells (das Reasoning) abzubrechen und möglichst schnell eine Antwort zu erhalten. Und das, ohne dazu das Modell wechseln zu müssen. Die neue Option ersetzt den bisherigen Skip-Button.


Des Weiteren bietet Google für die Modelle Thinking und Pro jetzt unterschiedliche Nutzungslimiten an – bisher waren sie für die beiden Modelle zusammengefasst, zum Beispiel 100 Prompts pro Tag für Abonnenten von Google AI Pro. Neu werden die beiden Modelle getrennt geführt. Prompts, die das Modell Thinking nutzen, werden nicht mehr von der Anzahl Prompts abgezogen, die für das Pro-Modell zur Verfügung stehen. Letzteres ist optimiert für Code-Generierung und komplexe mathematische Probleme. Konkret bietet das Abo AI Pro neu 300 Thinking-Prompts und 100 Pro-Prompts pro Tag. Bei der Abo-Variante Ultra liegt das Limit bei täglich 1500 (Thinking) und 500 (Pro) Prompts. (ubi)


