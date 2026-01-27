Gemini schlägt beste Meetingtermine in Google Calendar vor

Google hat mit dem Rollout einer neuen Funktion für seine Kalender-App begonnen. Im Blog Google Workspace Updates
präsentiert der Anbieter das neue Feature: Googles KI Gemini kann nun dabei helfen, den optimalen Meetingtermin für die Teilnehmenden zu finden. Beim Anlegen eines Meeting-Events genügt ein Klick auf "Suggested Times", und Gemini präsentiert aufgrund einer Analyse von Verfügbarkeiten, Arbeitsstunden und möglichen Konflikten verschiedene mögliche Termine.
Die neue Funktion ist für Google-Workspace-Abonnenten mit einer Rapid Release Domain ab sofort verfügbar. Kunden mit Scheduled Release Domains werden ab dem 2. Februar 2026 nach und nach hinzugefügt. Grundsätzlich verfügbar ist die neue Funktionalität für die Abo-Varianten Business Standard und Plus, Enterprise Standard und Plus sowie für das Google
AI Pro for Education Add-on.
(ubi)