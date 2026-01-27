cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Gemini schlägt beste Meetingtermine in Google Calendar vor
Quelle: Depositphotos

Gemini schlägt beste Meetingtermine in Google Calendar vor

Googles KI Gemini zieht jetzt auch im Kalender ein: In Google Calendar schlägt die Assistenz künftig auf Knopfdruck passende Meetingtermine vor – basierend auf Verfügbarkeiten, Arbeitszeiten und Konflikten der Teilnehmenden.
27. Januar 2026

     

Google hat mit dem Rollout einer neuen Funktion für seine Kalender-App begonnen. Im Blog Google Workspace Updates präsentiert der Anbieter das neue Feature: Googles KI Gemini kann nun dabei helfen, den optimalen Meetingtermin für die Teilnehmenden zu finden. Beim Anlegen eines Meeting-Events genügt ein Klick auf "Suggested Times", und Gemini präsentiert aufgrund einer Analyse von Verfügbarkeiten, Arbeitsstunden und möglichen Konflikten verschiedene mögliche Termine.


Die neue Funktion ist für Google-Workspace-Abonnenten mit einer Rapid Release Domain ab sofort verfügbar. Kunden mit Scheduled Release Domains werden ab dem 2. Februar 2026 nach und nach hinzugefügt. Grundsätzlich verfügbar ist die neue Funktionalität für die Abo-Varianten Business Standard und Plus, Enterprise Standard und Plus sowie für das Google AI Pro for Education Add-on. (ubi)
(Quelle: Google)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

Google Workspace Studio: Eigene KI-Agenten für den Büroalltag

 4. Dezember 2025 - Google hat Workspace Studio allgemein verfügbar gemacht. Laut dem Unternehmen können zahlende Workspace-Kunden damit ohne Programmierkenntnisse eigene KI-Agenten erstellen, die Routineaufgaben in Gmail, Drive, Kalender, Docs und Chat automatisieren sollen.

Google lanciert Gemini in Chrome für Workspace-Kunden

 6. Oktober 2025 - Gemini in Chrome steht per sofort auch in Google Workspace zur Verfügung. Vorläufig können allerdings nur Kunden in den Vereinigten Staaten vom Assistenten Gebrauch machen.

Workspace: Google führt Funktion Catch me up ein

 4. Juni 2025 - Google führt in Workspace mit Catch me up eine neue Funktion ein, die einen kompakten Überblick über gemachte Änderungen verspricht und dazu Gemini nutzt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER