Google bringt Gemini Personal Intelligence in die Suche

Gerade einmal eine Woche ist's her, seit Google mit Gemini Personal Intelligence eine KI-Erweiterung vorgestellt hat, die auf persönliche Daten in Gmail oder Drive zugreift, um so personalisiertere Antworten zu liefern ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Jetzt geht Google einen Schritt weiter und implementiert Personal Intelligence auch im KI-Modus der Google-Suche.
Wie der Konzern in einem Blog Post
bekanntgibt, können per sofort Abonnenten von Google AI Pro und AI Ultra Gmail und Google Photos mit dem KI-Modus verknüpfen. Google verspricht dadurch Suchresultate, die exakt auf den jeweiligen User zugeschnitten sind. Weiter heisst es, man brauche die KI dann nicht mehr kontinuierlich über die eigenen Präferenzen zu informieren. Beim Shoppen werden entsprechend Produkte vorgeschlagen, auf die man bereits in der Vergangenheit gesetzt hat.
Die Kontrolle über Personal Intelligence soll zu hundert Prozent dem Nutzer obliegen. So wird auch das Verbinden der KI mit Gmail oder Drive im Opt-in-Verfahren ermöglicht, wobei man jederzeit einzelne Services wieder trennen kann. Auch verspricht Google
, dass das dahinterliegende Modell Gemini 3 die persönlichen Daten nicht zum Training verwendet.
Die Implementierung von Personal Intelligence in der Suche wird als sogenanntes Labs Feature lanciert. Derzeit können allerdings nur AI-Pro- und Ultra-Abonnenten in den USA in englischer Sprache darauf zugreifen. Auch wird der Zugriff aktuell nur persönlichen Google Accounts gewährt, während Workspace-Kunden derzeit noch aussen vor bleiben.
(rd)