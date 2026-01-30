Ex Libris macht dicht

Ganz überraschend dürfte die Meldung nicht kommen: Die Migros gibt bekannt, dass das Büchergeschäft von Ex Libris
in das Online-Warenhaus Galaxus
überführt wird. Aktuell würden die beiden Unternehmen die technischen, logistischen und sortimentsspezifischen Voraussetzungen für diesen Schritt schaffen. Die Überführung des Online-Geschäfts ist bis Mitte 2027 geplant. Gleichzeitig werden die noch 15 verbleibenden Ex-Libris-Filialen verschwinden, und das bereits per Ende dieses Jahres.
Vom Entscheid betroffen sind 230 Mitarbeitende. "Ein Stellenabbau ist leider nicht ausgeschlossen", schreibt die Migros dazu. Wenn immer möglich werde man betroffenen Mitarbeitenden aber eine neue Stelle innerhalb der Migros-Gruppe anbieten. Zudem versuche man, mit einem umfassenden Sozialplan die Auswirkungen von Kündigungen möglichst abzufedern.
Migros-Tochter Galaxus
teilt mit, als Folge des Schrittes das Büchersortiment im Laufe dieses Jahres stark auszubauen. Aktuell finden sich bei Galaxus rund 1,5 Millionen Bücher, während Ex Libris
rund 8 Millionen Bücher im Angebot hat. Man werde ausserdem an den Produktdaten arbeiten, damit verlässlicher nach Autoren, ISBN, Sprachen oder Varianten wie Taschenbüchern oder kartonierten Einbänden gesucht werden kann. Weitere Massnahmen fürs Einkaufserlebnis seien geplant, aber noch nicht spruchreif. Und: "Mittelfristig wird Galaxus auch E-Books anbieten", so der Online-Riese.
Ex Libris wurde 1947 als Buchclub gegründet und gehört seit 1956 zur Migros. Seit 1999 ist die Marke mit einem Online-Shop präsent. 2010 zählte Ex Libris noch 114 Filialen, Ende 2018 waren es dann noch 14. Der Umsatz sank in diesen Jahren von rund 190 auf rund 100 Millionen Franken. Bis 2027 soll regulär über den Onlineshop von Ex Libris bestellt werden können. Was danach mit der Marke passiert, ist noch offen.
(mw)