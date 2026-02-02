cnt
Raspberry Pi Foundation präsentiert eigenen USB-Stick
Quelle: Raspberry Pi Foundation

Raspberry Pi Foundation präsentiert eigenen USB-Stick

Der neue USB-Flash-Drive von Raspberry Pi setzt für besonders schnelle Schreibvorgänge auf Pseudo-SLC-Cache und ist laut Anbieter für den Einsatz mit Raspberry-Pi-Computern optimiert.
2. Februar 2026

     

Die für die Entwicklung und Vermarktung der Raspberry-Pi-Computer verantwortliche Raspberry Pi Foundation hat kürzlich einen USB-3.0-Flash-Drive vorgestellt, der in Kapazitäten von 128 und 256 GB erhältlich ist, unter 6 Gramm wiegt und für den Einsatz mit Raspberry-Pi-Systemen optimiert sein soll – er funktioniere allerdings auch bestens mit anderen Geräten. Auf dem eleganten Gehäuse prangt das Raspberry-Pi-Logo.

Der USB-Stick verfügt über einen Typ-A-Anschluss und kommuniziert über das Protokoll USB 3.0 Gen 1x1 mit dem angeschlossenen Gerät. Er bietet zudem Support für UASP (USB Attached SCSI Protocol), eingeführt mit USB 3, versteht sich aber auch mit älteren Geräten, die nur den USB-Mass-Storage-Modus beherrschen. Die sequenzielle Schreibgeschwindigkeit ist laut der Ankündigung hoch: Sie beträgt bei der 128 GB Variante 75 MB/s und beim 256-GB-Modell das doppelte. Getestet hat die Foundation dies mit einem Raspberry Pi 5.


Im Inneren steckt NAND-Flash-Speicher mit QLC, ergänzt durch Pseudo-SLC-Cache. Letzteres dient der Beschleunigung von Schreiboperationen und dient als schneller Zwischenspeicher, bevor die Daten im langsameren QLC-Teil abgelegt werden. Auf der Seite der Raspberry Pi Foundation wird der Listenpreis mit 30 (128 GB) respektive 55 US-Dollar angegeben (256 GB). In der Schweiz ist er Zu vergleichbaren Preisen offiziell bei Berrybase, Pi-Shop und Reichelt erhältlich. (ubi)


