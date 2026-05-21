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Microsoft bestätigt Bild-Darstellungsprobleme in Outlook
Quelle: Depositphotos

Microsoft bestätigt Bild-Darstellungsprobleme in Outlook

Bilder werden im klassischen Outlook derzeit unter Umständen nicht angezeigt. Bei Microsoft ist das Problem bekannt und man arbeitet an einer Lösung.
21. Mai 2026

     

Im klassischen Outlook macht sich seit Kurzem ein neues Problem bemerkbar: Bilder in Mails werden teilweise überhaupt nicht dargestellt, wie "Neowin" meldet. Microsoft hat das Problem mittlerweile bestätigt. Wird ein Bild in einem Mail oder in einer Signatur eingefügt, wird es unter Umständen nicht angezeigt, heisst es in einem Support-Dokument. Teilweise werde ein rotes X mit einer Fehlermeldung angezeigt, allerdings nicht in allen Fällen. Das Fehlverhalten macht sich ab der Version 2604 Build 19929.20164 bemerkbar.

Will man sichergehen, dass es sich bei nicht angezeigten Bildern um das vorliegende Problem handelt, empfiehlt Microsoft, im Quelltext der Mail nach den Strings "cid:" und "topAndBottom" zu suchen.


Das Problem wird derzeit bei Microsoft untersucht, und der Konzern will baldmöglichst weitere Informationen liefern und eine Korrektur veröffentlichen. Bis es soweit ist, wird empfohlen, bei Bildern auf die Einstellung "Text umfliessen" mit den Optionen "Oben" oder "Unten" zu verzichen. (rd)


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