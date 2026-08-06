Vorsicht im Urlaub: Die Gefahr lauert im Hotel- und Flughafen-WiFi

Eine gross angelegte Cybercrime-Kampagne zielt derzeit auf Urlauber rund um den Erdball. Microsoft
warnt in einem ausführlichen Bericht
(via
"Der Standard") vor einer Kampagne, die CaptiveCrunch getauft wurde. Damit versucht die Hackergruppe Storm-2945, eine Untergruppe der russischen Gruppe Midnight Blizzard, mit Schadsoftware Zugangsdaten, Cookies und Dokumente zu stehlen.
Die genutzte Malware ist dem Bericht zufolge durchaus mächtig und erlaubt es den Angreifern etwa, Bildschirminhalte, Tastatureingaben und die Zwischenablage einzusehen und per Fernsteuerung auf das Gerät zuzugreifen.
Ein gängiges Einfallstor sind dabei offenbar kompromittierte WiFi-Netzwerke, etwa von Hotels oder Flughäfen. Dort werden den Nutzern dann professionell aussehende, gefälschte Pop-ups angezeigt, die etwa einen Login oder das Herunterladen von Dateien (der Schadsoftware) fordern.
Es ist also Vorsicht geboten im Urlaub. Sicherer als das Hotel-WiFi ist etwa eine mobile Datenverbindung und die Nutzung des eigenen Hotspots.
(win)