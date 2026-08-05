cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Absolution für Ruag: Bund rechtfertigt Lösegeldzahlung
Quelle: Depositphotos

Absolution für Ruag: Bund rechtfertigt Lösegeldzahlung

Der Bund verzeiht Ruag LLC die Lösegeldzahlung im Zuge des Ransomware-Angriffs. Glücklich ist man mit der mangelhaften Informationspolitik aber nicht.
5. August 2026

      Swiss IT Magazine bei
Google bevorzugen


Ende 2025 wurde die US-Tochter Ruag LLC des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag angegriffen ("Swiss IT Magazine" berichtete). Und seit Mitte 2026 ist bekannt, wie man sich aus dem Schlammassel rettete: Das Unternehmen zahlte einen tiefen sechsstelligen Betrag an die Ransomware-Erpresser, um seine Daten zu schützen und zurückzubekommen. Eine Untersuchung des Bundes hält nun fest: Die Zahlung war in Ordnung. Vorbehalte gibt’s dennoch.

Das Unternehmen habe die Rechtskonformität nach US-Recht geprüft und "seine Pflichten gegenüber dem Bund als Eigner eingehalten", so das Verteidigungsdepartement VBS. Der Entscheid, Lösegeld zu bezahlen, liege alleine in der Zuständigkeit der Unternehmensorgane. Eine Zustimmung durch den Bund als Eigner sei aus rechtlicher Sicht nicht erforderlich gewesen.


Eine koordinierte Information gegenüber dem Bund wäre hingegen "angebracht gewesen". Die Entscheidung habe Ruag LLC massgeblich auf rechtliche und ökonomische Überlegungen ausgerichtet. Politische und reputationsbezogene Auswirkungen sowie weitere übergeordnete Interessen habe man zu wenig berücksichtigt. Eigentumsrechtliche Massnahmen seien unter dem Strich damit aber nicht notwendig.

Nun will man Lehren aus dem Vorfall ziehen und die Sicherheit verbessern. Trotz des Ergebnisses der Untersuchung hält der Bericht fest: "Das VBS und der Bund halten unverändert an ihrer Empfehlung fest, im Falle von Cyber-Angriffen kein Lösegeld zu bezahlen." (win)


Weitere Artikel zum Thema

Ruag zahlt Lösegeld an Ransomware-Erpresser

 8. Juni 2026 - Nach einem Ransomware-Angriff im Herbst 2025 hat der Schweizer Rüstungskonzern Ruag entgegen einer Empfehlung des Bundes Lösegeld gezahlt, wie jetzt bekannt wurde. Es soll sich um einen tiefen sechsstelligen Betrag gehandelt haben.

Ransomware-Angriff auf Ruag-Tochter in den USA

 5. November 2025 - Die Hackergruppe Akira hat die US-Tochter von Ruag angegriffen und mit der Veröffentlichung von 24 Gigabyte Unternehmensdaten gedroht. Ruag stuft den Vorfall als isoliert ein und sieht keine Auswirkungen auf Systeme in der Schweiz.

CIO-Interview: «Wir müssen jederzeit souverän bleiben»

 7. Juni 2025 - Im Interview erläutert Ruag-CIO Patrick Heinzer, welche Rolle IT-Sicherheit im Rüstungsbereich spielen muss, welche Grenzen es beispielsweise in der IT-Beschaffung zu beachten gilt und warum die Arbeit für Ruag nichts mit «verstaubtem Bundensamt» zu tun hat.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
AI braucht den Kundenkontext
Warum Endpoint-Transparenz zum Steuerungsfaktor wird
Auswirkungen von AI-DLC auf die Zusammensetzung technischer Teams
Kundennutzen im Fokus: AI-Strategie bei Opacc
Agentic AI: Gesteuerte Autonomie als Erfolgsfaktor
KI im Kundendialog: Der erste Schritt ist näher als Sie denken
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER