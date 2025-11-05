Ransomware-Angriff auf Ruag-Tochter in den USA

Die US-Tochter von Ruag
, Ruag LLC, wurde Ziel eines Ransomware-Angriffs, verbunden mit der Ankündigung, erbeutete Daten offenzulegen. "SRF Investigativ" berichtet
, die Hackergruppe Akira habe rund 24 Gigabyte an Unternehmensdaten erbeutet, bislang seien aber keine Dateien publiziert worden und der genaue Umfang lasse sich derzeit nicht verifizieren.
Die Ruag bestätigt
den Sicherheitsvorfall bei Ruag LLC und teilt mit, die Autarkie der dort eingesetzten IT begrenze die Auswirkungen auf das Unternehmen vor Ort. Gemäss aktuellem Erkenntnisstand seien keine besonders schützenswerten Daten von Mitarbeitenden in der Schweiz betroffen.
Zur Einordnung beschreibt "SRF" das Vorgehen von Akira als doppelte Erpressung, bei der Daten entwendet und zusätzlich verschlüsselt werden. Bleibt eine Zahlung aus, droht die Veröffentlichung im Darknet. Ruag LLC versteht sich als Partner von Luftstreitkräften und ist auf Wartung sowie Ersatzteilbeschaffung spezialisiert, unter anderem für F-5 Tiger und F/A-18 Hornet.
