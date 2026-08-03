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Macbook Air deklassiert Surface Laptop
Quelle: Microsoft

Macbook Air deklassiert Surface Laptop

Selbst bei der Nutzung von Microsoft Office überragte ein Macbook Air mit identischer Speicherausstattung den neuen Surface Laptop von Microsoft mit 16 GB RAM um Längen, und auch mit anderen Software sah es nicht besser aus.
3. August 2026

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Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, das Microsofts neue Surface Laptops mit 8 GB RAM, die die bisherigen Surface Go ablösen, Windows 11 nicht wirklich bewältigen. In Tests kam es häufig zu Aussetzern und ruckligem Verhalten, wenn zum Beispiel nur schon gängige Apps wie ein Browser und ein Messenger parallel im Einsatz waren. Am Prozessor der Geräte, einem Snapdragon X Plus dürfte es kaum liegen, ebenso wenig an der Verarbeitung der Hardware. Der Arbeitsspeicher hingegen ist mit 8 GB sehr knapp bemessen und lässt sich zudem nicht erweitern, da fest verlötet. Kein Wunder: Laut einem Bericht von "The Verge" (Paywall) belegt allein das Betriebssystem 4,2 GB RAM. Da bleibt nicht viel Platz für Applikationen und weitere Hintergrundprozesse.


Aber auch mit 16 GB Arbeitsspeicher glänzt der Surface Laptop nicht wirklich, wie ein neuer Test ergeben hat. Im Vergleich mit einem ebenfalls mit 16 GB ausgestatteten Macbook Air steht der Surface Laptop auf verlorenem Posten – und zwar ausgerechnet bei einem Test mit Microsoft Word: Das Macbook Air benötigte für eine vorgegebene Aufgabe sechseinhalb Sekunden, der Service Laptop mit 12 Sekunden fast die doppelte Zeit. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Extraktion von Dateien, die auf dem Macbook Air in 10 Sekunden erledigt war, während der Surface Laptop dafür 40 Sekunden brauchte. All dies und mehr weist Youtuber PhoneBuff in einem 14-minütigen, detaillierten Labor-Testvideo nach. (ubi)


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