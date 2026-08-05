Die Nachrichten von KIs, die echte Ziele angreifen, sobald sie freien Zugang zum Internet erhalten, reissen nicht ab. Ein neuer Fall geht jedoch nicht von einem Anbieter eines Frontier-Modells aus, sondern von einer Forschungsumgebung. Das AI Security Institute (AISI) in Grossbritannien, das dem Wissenschaftsdepartement unterstellt ist, meldete den Vorfall. Und dieses Mal griff die KI nicht nur Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen mit Phishing-Versuchen an.Der Vorfall geschah während eines Tests, der mit verschiedenen Modellen insgesamt 122-mal durchgeführt wurde. In zehn dieser Testläufe wurden Unregelmässigkeiten bemerkt, bei denen Agents eigenmächtige, nicht genehmigte Aktionen durchführten, die sich gegen echte Personen und Organisationen richteten. Der Grossteil davon wurde von Anthropics Modell Mythos 5 durchgeführt, wenige von OpenAIs GPT-5.6-Sol.Im schwerwiegendsten Fall versuchte das Modell, Schadcode in ein Open-Source-Projekt einzuschleusen und griff dabei auf Social-Engineering-Taktiken wie Phishing zurück. Ein menschlicher Maintainer des Open Source Codes wurde dabei zum Ziel, lehnte den Code des Agents jedoch ab. Laut dem Institut wurde in keinem der Fälle ernsthafter Schaden angerichtet.