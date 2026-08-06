Unerwünschte Onedrive Photos App führt zu Kopfschütteln bei IT-Admins

Seit Ende Juli wird mit Onedrive Photos auf Windows-11-Rechnern einmal mehr ungefragt eine neue Windows-App installiert ("Swiss IT Magazine" berichtete
). Dabei handelt es sich um eine Erweiterung der Onedrive App, die sich aufgrund der Kopplung an Onedrive auch nicht wirklich entfernen lässt. Ohne Onedrive rauszuwerfen, was wohl nicht für alle Nutzer möglich ist, wird man Onedrive Photos auch nicht los. Anfangs sah es danach aus, dass nur Privatnutzer über dieses Problem stolpern – wie sich nun herausstellt ist das unfreiwillige Upgrade für Unternehmens-Admins aber noch mühsamer.
"Windowslatest" hat entsprechende Foren durchstöbert
, mit Admins gesprochen und das unmissverständliche Feedback bekommen, dass Onedrive Photos im Business-Kontext mindestens genauso mühsam ist. Erstens lässt sich Onedrive Photos aktuell nur mit einem privaten Konto nutzen. In anderen Worten: Auf Business-Geräten ist die App nicht einmal nutzbar, wird aber dennoch deployed. Und zweitens lässt sich die App auch mit Admin-Tools wie Intune nicht entfernen, wurde aber offenbar auch auf Geschäftsrechnern flächendeckend ausgerollt.
Der einzige Workaround scheint die Entfernung des Shortcuts zu sein. Ein Reddit-Nutzer hat der Intune-Community hier
ein entsprechendes Script bereitgestellt.
(win)