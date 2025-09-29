Apple kurz vor Massenproduktion von M5-Macbooks

Laut der neuesten Ausgabe des Power-on-Newsletters
von Mark Gurman (Paywall) steht Apple
vor der Massenproduktion mehrerer neuer Geräte. Die genannten Produkte sind das Mac Book Air mit M5-Chip, das Macbook Pro mit M5 sowie zwei neue Studio Displays, eines davon mit einer Diagonale von 27 Zoll. Diese Produkte sollen ab Ende 2025 bis spätestens im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen.
Darüber hinaus sind von Apple in den nächsten Monaten weitere neue Geräte zu erwarten, darunter neue iPad-Pro-Modelle mit M5, eine M5-basierte Version der AR-Brille Vision Pro, das iPhone 17e als neue Variante zum bisherigen iPhone SE, ein besonders preisgünstiges iPad und ein neues iPad Air. Möglich sind auch ein verbessertes Apple TV und ein neues Homepod Mini. Als Zeitrahmen gibt Gurman das erste Halbjahr 2026 an – es darf erwartet werden, dass zumindest einige Geräte bereits im Frühling 2026 das Licht der Welt erblicken.
(ubi)