Produktion von Einstiegs-Macbook soll bald starten
Quelle: Apple

Gemäss einem Bericht aus der Lieferkette startet die Produktion von Einzelteilen für ein neues Macbook-Modell mit einem vermuteten Preis von weit unter 1000 US-Dollar schon im kommenden September. Wie das Gerät heissen soll, ist noch nicht bekannt.
11. August 2025

     

Schon seit einigen Monaten geht das Gerücht, das Apple ein besonders günstiges Macbook auf Basis des Smartphone-Chips A18 Pro statt eines SoC der M-Serie plant. Wie "Macrumors" nun meldet, erwähnt ein Bericht aus der Lieferkette, dass die Produktion von Einzelteilen für das Gerät schon im September 2025 startet und Ende des Jahres mit der Fertigung des gesamten Geräts begonnen wird.

Über den Verkaufspreis des neuen Modells sagt der zitierte Bericht nichts aus. Gerüchteweise ist von einem Preis ab rund 700 US-Dollar die Rede. Damit wäre das neue Modell, dessen Name noch nicht bekannt ist, das erste Macbook mit einem Preis unter 1000 Dollar. Eine weitere Vermutung: Das neue Modell wird in verschiedenen Gehäusefarben erscheinen, darunter Silber, Pink und Gelb.


Das neue Modell könnte in Konkurrenz zum Macbook Air treten, dem bisher preisgünstigsten Notebook von Apple. Es dürfte insbesondere Nutzer ansprechen, die zwar wert auf ein Macbook legen, aber nicht auf die volle Leistung eines M-Serie-Chips angewiesen sind. (ubi)


