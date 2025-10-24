China will UEFI und BIOS mit UBIOS-Standard ablösen

China will die Entwicklung im IT-Bereich unabhängig von den US-Errungenschaften vorantreiben. Einen weiteren Schritt in diese Richtung geht man jetzt mit dem neuen UBIOS-Standard, der laut "Toms Hardware
" vom Global Computing Consortium angekündigt wurde.
Bei UBIOS, das Kürzel steht für Unified Basic Input/Output System, handelt es sich um einen neuen Firmware-Standard, der die bestehenden Standards BIOS und UEFI ersetzen soll. Die UBIOS-Spezifikationen wurden von 13 chinesischen Technologieunternehmen, darunter Huawei, CESI oder Byosoft, erstellt. Beim Standard handelt es sich um die erste standardisierte chinesische Firmware.
Das BIOS bildet die Schnittstelle zwischen Betriebssystem auf der einen und Prozessor und Motherboard auf der anderen Seite. Das Betriebssystem wird via BIOS darüber informiert, welche Komponenten mit welchen Besonderheiten zur Verfügung stehen. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ist der massgeblich von Intel und AMD entworfene Nachfolger des veralteten BIOS und kommt in den meisten aktuellen Rechnern zum Einsatz.
Das jetzt vorgestellte UBIOS soll auf Basis der ursprünglichen BIOS-Spezifikationen entwickelt worden sein, während man auf UEFI vollständig verzichtet habe. Dennoch würde UBIOS gegenüber UEFI Vorteile bringen wie die verbesserte Unterstützung von Chiplets. Zudem sollen damit auch Non-x86-Architekturen wie ARM, RISC-V oder LoongArch besser unterstützt werden.
