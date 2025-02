Huawei startet weltweiten Vertrieb von Triple-Fold-Phone Mate XT

Der chinesische Hersteller Huawei startet mit dem weltweiten Verkauf seines ersten "Tri-Fold"-Smartphones, dem Mate XT Ultimate Design. Das Gerät besteht aus drei Screen-Teilen mit zwei Scharnieren und bietet in voll aufgeklapptem Zustand ein 10,2-Zoll-Display mit 3K-Auflösung in 16:11 und einer Screen-to-Body-Ration von 92 Prozent. Im zugeklappten Zustand lässt sich das Gerät als reguläres Smartphone nutzen, weiter ist das Mate XT auch einmal aufgeklappt, sprich mit zwei der drei Screen-Teile, nutzbar.Das Kamera-Array bietet eine Periscope-Telephoto-Kamera sowie eine Ultra-Wide Angle Kamera mit bis zu 5,5-fachem optischen und bis zu 50-fachem digitalem Zoom. Als Akku für den Betrieb des wohl recht energiehungrigen Displays kommt eine nur 1,9 Millimeter dicke Batterie mit 5600 mAh zum Einsatz. Nach wie vor eine Hürde für den Erfolg hierzulande dürfte das Fehler der Google Play Services sein, womit sämtliche Google-Dienste auf dem Huawei-Gerät fehlen und sich Nutzer mit den von Huawei gebotenen Alternativen begnügen müssen.

Die Hinterseite des Gerätes kommt in Leder-Optik, die in Rot und Schwarz verfügbar ist. Der Preis des Mate XT Ultimate Design wird mit 3500 Euro angegeben, der genaue Verkaufsstart ist noch nicht bekannt.Angekündigt und in China gelauncht wurde das Mate XT bereits Ende Sommer 2024 ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (win)