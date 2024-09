Huawei stellt doppelt faltbares Smartphone Mate XT offiziell vor

In Hinblick auf technische Pionierarbeit kann Huawei Apple heute locker die Schau stehlen: Der chinesische Hersteller hat das erste doppelt faltbare Smartphone vorgestellt, das im aufgeklappten Zustand eine Display-Diagonale von satten 10,2 Zoll und somit Tablet-Grösse mit 3184 x 2232 Pixeln erreicht. Zugeklappt misst das Display 6,4 Zoll, einfach aufgeklappt sind es 7,9 Zoll. Allerdings hat das neuartige Gerät auch seinen Preis. Huawei gibt zum Start in China rund 20’000 Yuan, umgerechnet 2400 Franken an. Und das mit Basisausstattung. Mit Premium-Konfiguration werden es bis zu 2850 Franken.Mit an Bord sind dafür drei Kameras auf der Rückseite, die Hauptkamera löst mit 50 Megapixeln auf, das Ultraweitwinkel- sowie das Teleobjektiv bringen jeweils 12 Megapixel mit. Die Hauptkamera bietet zudem eine variable Blende (f/1.4 und f/4.0). Hinzu kommt eine Frontkamera für Selfies mit 8 Megapixeln.