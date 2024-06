Huawei verabschiedet sich mit HarmonyOS komplett von Android

Huawei setzt mit HarmonOS Next auf eine komplett unabhängig, eigens entwickelte Infrastruktur. Damit löst sich der chinesische Hersteller jetzt komplett von Google. Die US-Sanktionen hatten es zuvor bereits untersagt, dass Huawei voll lizenzierte Android-Versionen auf seinen Mobilgeräten nutzt. Bisher kam aber weiterhin Code aus dem Android Open Source Project (AOSP) sowie dem Linux-Kernel zum Einsatz.Damit ist nun Schluss. HarmonyOS Next baut komplett auf dem eigenen Hongmeng getauften Kernel auf, wie "Gizmochina" berichtet . Das bedeutet jedoch auch, dass keine Android-Apps mehr auf den Huawei-Devices laufen. Die Anwendungen müssen nun direkt für HarmonyOS entwickelt werden. Gleichzeitig verspricht der Hersteller aber einen Performancesprung von 30 Prozent sowie einen um 20 Prozent reduzierten Energieverbrauch.Noch befindet sich das Betriebssystem in der Entwicklung, es soll aber Ende des Jahres auf dem chinesischen Markt starten. Anschliessend will der Hersteller HarmonyOS auch global ausrollen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die europäischen Absätze sind aufgrund der US-Sanktionen aber ohnehin bereits eingebrochen. Sollten Android-Apps nun komplett wegfallen, dürfte das für viele regionale Nutzerinnen und Nutzer ein weiterer Minuspunkt sein. (sta)