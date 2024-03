Huawei entwickelt magnetoelektrisches Laufwerk für Cold Storage

Huawei arbeitet an einem magnetoelektrischen Laufwerk für die Langzeitspeicherung. Die MED (Magneto-Electrical Disk) soll zunächst als Festplatte mit hohen Kapazitäten auf den Markt kommen. Damit lässt sich eine Rack-Kapazität von 10 Petabyte mit einem Stromverbrauch von unter 2 Kilowatt erreichen, wie "Blocksandfiles" unter Berufung auf einen Huawei-Sprecher berichtet . Die erste Generation soll ausserhalb Chinas im ersten Halbjahr 2025 als Archivsystem unter dem Namen Oceanstor Arctic auf den Markt kommen.Mit dem magnetoelektrischen Effekt ist demnach eine Verbindung zwischen den magnetischen und den elektrischen Eigenschaften eines Materials gemeint. Dazu gehört das MESO-Feld (magneto-electric spin-orbit). Es wird erwartet, dass MESO den Stromverbrauch stark reduziert, dies durch den Einsatz eisenhaltiger Materialien mit eingebetteter Nicht-Flüchtigkeit und durch die Verwendung von Spannung statt Strom zum Umschalten des ferroischen Ordnungsparameters. Beschrieben wird der Effekt, allerdings in Bezug auf Computation-Leistung, in einem Paper mit dem Titel "Elektrische Steuerung des Magnetismus durch elektrisches Feld und strominduzierte Drehmomente". (ubi)