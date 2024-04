Huawei möchte Harmony OS global ausrollen

Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei möchte mit dem eigens entwickelten Betriebssystem Harmony OS global durchstarten. Um das zu verwirklichen, plant Huawei , sowohl diverse Apps auf sein Ökosystem zu portieren als auch weltweit Entwickler zu ermutigen, Apps für Harmony OS zu programmieren. Dies berichtet "The Register" unter Berufung auf Aussagen von Huawei-Chef Eric Xu: "Wir werden hart daran arbeiten, das Harmony OS-App-Ökosystem zunächst auf dem chinesischen Markt aufzubauen, und dann von Land zu Land schrittweise in andere Teile der Welt vorzudringen", so der Vorstandsvorsitzende.In China seien gemäss Huawei rund 5000 Apps bei Smartphone-Usern populär. 4000 davon können auf Harmony OS portiert werden, bei den übrigen 1000 sei man mit den zuständigen Entwicklern im Gespräch. Huawei möchte mit seinem Betriebssystem keine geringeren als die Platzhirsche iOS und Android angreifen und sagt weiter, man könne sich vorstellen, zukünftig über eine Million Apps auf Harmony OS verfügbar zu machen.Allerdings kommt für Huawei die Expansion vielerorts einem Markteintritt gleich. Obwohl die Chinesen sowohl in Europa als auch in den USA eine hohe Bekanntheit geniessen, ist die Marke aufgrund der Sanktionen der USA praktisch von der Bildfläche verschwunden. (dok)