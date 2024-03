Huawei nimmt mit eKit Schweizer KMU-Markt ins Visier

Huawei hat die Marke eKit, die in anderen Ländern bereits im letzten Jahr lanciert wurde, nun auch für die Schweiz vorgestellt. Bei eKit handelt es sich um eine Submarke respektive ein Ökosystem an Produkten, mit der Huawei ganz spezifisch KMU adressiert. Der Brand soll die Digitalisierung in KMU und Kleinunternehmen unterstützen und sie dank Plug&Play-Funktionalität zugänglich sowie erschwinglich machen. Rund um eKit schafft Huawei auch eine eigene Plattform bestehend aus eigener Website und App, über die KMU ihre Produkte und weitere Ressourcen finden sollen. Der Vertrieb geschieht derweil ausschliesslich über den Channel.Den eKit-Start in der Schweiz machen Produkte respektive Packages aus dem Bereich Connectivity – also Access Points und Switches – sowie Collaboration (Bild), wobei Huawei hier vor allem sein interaktives Konferenzdisplay Ideahub ("Swiss IT Magazine" hatte eine erste Version des Ideahub für Enterprise-Umgebungen im Herbst 2021 getestet ) in verschiedenen, KMU-tauglichen Optionen bereitstellt. Für alle eKit-Produkte verspricht Huawei , diese sollen als Szenario-basierte und hochstandardisierte Pakete für Unternehmen nicht nur einfach zu beschaffen, sondern auch einfach zu installieren und zu unterhalten sowie simpel in der Nutzung sein.Yang Wang, Market & Enterprise Solution Sales Director bei Huawei Technologies Switzerland, erklärt zur Lancierung: "Als führender Netzwerkausrüster haben wir seit über 30 Jahren fundiertes ICT-Know-how und Erfahrung in der digitalen Transformation. Unsere bewährten Technologien machen wir nun in Zusammenarbeit mit unseren Schweizer Vertriebspartnern für KMU zugänglicher, damit sie daraus ohne grossen Aufwand Effizienz und Mehrwert für ihre Geschäftstätigkeit ziehen können." (mw)