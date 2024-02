Microsoft, Google und Huawei als beste ICT-Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet

Uhrenhersteller Breitling wurde als bester Arbeitgeber der Schweiz 2024 ausgezeichnet, vor der Versicherungsgesellschaft Die Mobiliar und Rolex. Gekürt wurden die besten Arbeitgeber von der "Handelszeitung", die zusammen mit Statista und "PME" eine Befragung bei rund 15'000 Beschäftigten in der Schweiz durchgeführt hat. Dabei ging es um Fragen dazu, was es braucht, um als Firma zufriedene Angestellte zu haben und wie man als Arbeitgeber zu überzeugen vermag, woraus ein Score auf einer Skala von 1 bis 10 errechnet wurde. Breitling hat dabei die Note 8,58 erreicht, Die Mobiliar 8,56 und Rolex 8,52.Nebst der branchenübergreifenden Betrachtung wurden auch die besten Arbeitgeber verschiedener Branchen gekürt, darunter auch aus dem Bereich Internet, Telekommunikation und IT. Hier ging der erste Platz – zum dritten Mal in Folge – an Microsoft Schweiz (im Gesamtranking auf Rang 12) mit der Note 8,13. Auf dem zweiten Branchenrang findet sich Google (Gesamtrang 57) mit der Note 7,60 vor Huawei Technologies (Gesamtrang 62) mit der Note 7,58. Abacus Research erreicht Rang vier (Gesamtrang 66) mit der Note 7,57, während die Itris Gruppe die Branchen-Top-5 mit der Note 7,49 komplettiert. Auf den weiteren Plätzen finden sich Bedag Informatik (7,45), IBM Schweiz (7,41), Ergon Informatik (7,40), die Noser Group (7,35) und Abraxas Informatik (7,31). Auf dem elften Rang liegt der von anderen Stellen vielfach ausgezeichnete Arbeitgeber UMB (7,28), vor Swisscom (7,16), Finnova Bankware (7,04), Bechtle (7,01) und Sunrise (6,89).Apple Schweiz erreicht derweil die Note 8,20 und schafft es damit im Gesamtranking unter die Top 10 – allerdings wird Apple in dieser Erhebung in der Schweiz zur Branche "Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen" gezählt. (mw)