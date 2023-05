IT-Unternehmen dominieren Ranking der besten Arbeitgeber der Schweiz

(Quelle: Great Place to Work )

17. Mai 2023 - An der Spitze der von Great Place to Work als beste Schweizer Arbeitgeber 2023 ausgezeichneten Unternehmen findet man mit Cisco, Salesforce, SAP, Basevision, Gosecurity und Alohi gleich sechs Vertreter der IT-Branche.

Great Place to Work hat sein jährliches Ranking der besten Schweizer Arbeitgeber veröffentlicht. Insgesamt wurden heuer 55 Organisationen von ihren Mitarbeitenden für ihre hervorragende Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet. Dazu gehören wie üblich auch zahlreiche Unternehmen aus der Branche der Informations- und Telekommunikationstechnologie.In der Kategorie Best Large Workplaces mit 250 und mehr Mitarbeitenden hat sich Cisco Systems Schweiz vor Salesforce und SAP Schweiz durchgesetzt. Cisco schaffte es gemäss Medienmitteilung bei seiner bereits zehnten Teilnahme schon zum sechsten Mal an die Spitze des Rankings. Bei den Best Small Workplaces mit 20 bis 49 Mitarbeitenden konnte sich Basevision den Sieg holen. Und die beiden Spitzenplätze der Best Micro Workplaces (10-19 Mitarbeitende) gehen mit Gosecurity sowie Alohi ebenfalls an IT-Unternehmen. Das vollständige Ranking findet man auf dieser Seite Die diesjährigen Best Workplaces haben sich laut den Organisatoren insbesondere durch eine hohe Integrität des Managements vom Schweizer Durchschnitt abgehoben. Während Stolz auf den eigenen Arbeitgeber nach wie vor der wichtigste Faktor sei, wenn es um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz gehe, habe im Vergleich zu den letzten Jahren insbesondere die Integrität des Managements stark an Bedeutung gewonnen, heisst es. (mv)