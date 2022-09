UMB als bester Arbeitgeber Europas ausgezeichnet

(Quelle: UMB)

9. September 2022 - Als erstes Schweizer Unternehmen überhaupt wurde der IT-Dienstleister UMB von Great Place to Work als bester Arbeitgeber Europas ausgezeichnet.

Der IT-Dienstleister UMB mit Sitz in Cham wird seit rund zehn Jahren in schöner Regelmässigkeit von Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet, zuletzt im Mai diesen Jahres ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nach insgesamt fünf Auszeichnungen in der Schweiz ist es dem Unternehmen unter Leitung von CEO Martin Gartmann gelungen, auch an der europäischen Ausscheidung, die heuer in Venedig über die Bühne ging, zuvorderst mitzumischen.Als erstes Schweizer Unternehmen überhaupt wurde UMB als bester Arbeitgeber Europas bei Unternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern gekürt. "Begonnen hat alles mit einer klaren Vision, beste Arbeitgeberin Europas zu werden. Jetzt haben wir dieses Ziel erreicht, und wir sind als Team unglaublich stolz darauf. Wir werden alles daransetzen, auch in Zukunft die erste Adresse für ambitionierte IT-Talente zu sein", freut sich CEO Martin Gartmann über den Erfolg. Neben UMB findet in der Top 50 dieser Gruppe mit DBI Services auf dem 50. Platz nur noch ein einziges Schweizer IT-Unternehmen.In der Gruppe der Kleinunternehmen mit weniger als 50 Angestellten machte das Medienunternehmen Global das Rennen, während bei den Unternehmen mit über 500 Mitarbeitenden der türkische Telekommunikationskonzern Turkcell Global Bilgi das Rennen machte. Als bester Arbeitgeber bei den multinationalen Konzernen wurde schliesslich DHL auserkoren. Die komplette Rangliste mit den Top 50 jeder Gruppe findet auf der Website von Great Place to Work. (rd)