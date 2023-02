Microsoft, Google und UMB sind beliebteste IT-Arbeitgeber in der Schweiz

21. Februar 2023 - Microsoft Schweiz ist laut einer Umfrage der "Handelszeitung" der beliebteste Arbeitgeber in der Schweizer ICT-Branche. Ebenfalls auf dem Podest stehen Google sowie UMB.

Wie bereits in den Jahren zuvor hat die "Handelszeitung" auch heuer wieder ein Ranking der 250 beliebtesten Arbeitgeber der Schweiz erstellt. An der Spitze findet sich, wie bereits 2022, der Lebensmittelhersteller Zweifel mit einem Score von 8,96 von maximal 10 Punkten. Auf Platz zwei liegt Schindler, gefolgt von den beiden Uhrenherstellern Rolex und Breitling sowie von Microsoft Schweiz.Damit ist Microsoft Schweiz mit dem Score 8,41 denn auch der beliebteste Arbeitgeber in der Kategorie "Internet, Telekommunikation und IT". Auf Platz zwei folgt hier Google (Score 8,19), auf dem dritten Rang der IT-Dienstleister UMB (7,55). Ebenfalls gut abgeschnitten haben Abacus Research auf dem vierten und die Noser Group auf dem fünften Rang – mit Scores von 7,54 und 7,41. Die Top 10 in der ICT-Branche werden komplett gemacht von Ergon Informatik, der Itris Gruppe Adesso , der Six Group sowie Swisscom . Ebenfalls noch in der Liste der 250 beliebtesten Arbeitgeber der Schweiz finden sich ausserdem das Westschweizer Unternehmen Sicpa, Centris sowie Bechtle Microsoft Schweiz lag im ICT-Bereich bereits im letzten Jahr an der Spitze der Rangliste, damals vor BBV Software Services und Google. Im Jahr zuvor belegten BBV, Google und Trivadis das Podest.Das diesjährige Ranking basiert auf einer Befragung von 15'000 Beschäftigten, die in Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitenden tätig sind. (mw)