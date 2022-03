Microsoft ist bester Schweizer IT-Arbeitgeber

(Quelle: Handelszeitung)

4. März 2022 - Im Ranking der besten Arbeitgeber der Schweiz von "Handelszeitung" und "Le Temps" haben dieses Jahr in der Kategorie der IT-Unternehmen Microsoft, BBV und Google am besten abgeschnitten.

Im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung habe die "Handelszeitung" und "Le Temps" in Zusammenarbeit mit Statista auch dieses Jahr wieder die besten Arbeitgeber der Schweiz ermittelt. Insgesamt haben an der Befragung 1500 Arbeitgeber mit mindestens 200 Mitarbeitenden teilgenommen, wobei 15'000 Beschäftigte befragt wurden.Wie das Ranking in der Branche "Internet, Telekommunikation und IT" zeigt, konnte heuer Microsoft mit einem Score von 8,57 von 10 möglichen Punkten den Sieg holen. Vergangenes Jahr stand der Software-Konzern noch auf dem sechsten Platz. Vorjahressieger BBV Software Services findet sich auf dem zweiten Rang wieder mit einem Score von 8,31. Internetriese Google büsste gegenüber 2021 derweil einen Rang ein und steht neu auf dem dritten Platz. Der Vorjahresdritte, Trivadis, ist nicht mehr in vorderen Rängen vertreten. Neu in den Top 10 der IT-Branche gelistet sind die IT-Dienstleister Ti&m (Rang 4), Centris (7), Adesso (8) sowie Ergon Informatik (9).Wie die Gesamtrangliste der 250 bestbewerteten Schweizer Arbeitgeber über alle Branchen zeigt, erreichte Zweifel Pomy-Chips mit einem Score von 9,05 das beste Resultat. Auf den nachfolgenden Plätzen liegen der Aufzugsspezialist Schindler sowie der Uhrenhersteller Patek Philippe. Das Siegerunternehmen der IT-Branche, Microsoft , schaffte es im Gesamt-Ranking immerhin auf den 7. Platz. (rd)