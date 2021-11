Ergon als bester Arbeitergeber ausgezeichnet

(Quelle: Ergon)

19. November 2021 - Der Zürcher IT-Dienstleister Ergon Informatik holte sich bereits zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung als bester Arbeitgeber in der Gruppe der Unternehmen mit 250 bis 999 Mitarbeitenden.

Bei der Verleihung der diesjährigen Swiss Arbeitgeber Awards ging unter den ICT-Unternehmen der in Zürich ansässige IT-Dienstleister Ergon Informatik als grosser Gewinner hervor. In der Klasse der mittelgrossen Unternehmen mit 250 bis 999 Mitarbeitenden wurde das Unternehmen bereits zum zweiten Mal mit dem begehrten Award ausgezeichnet. Höchstwerte bei der Zufriedenheit in der Zusammenarbeit im Unternehmen wie auch im Team sowie bei der fairen Behandlung von Führungskräften gaben den Ausschlag."Ich bin überwältigt und stolz auf das schöne Resultat", kommentiert Ergon-CEO Gabriela Keller die Auszeichnung. "Das Ergebnis bestätigt unseren Fokus auf attraktive Arbeitsbedingungen und bestärkt unsere Strategie, eine attraktive Umgebung zu fördern."Als weiteres Informatikunternehmen landete Ti&m auf dem dritten Platz, ebenfalls in der Gruppe der Unternehmen mit 250 bis 999 Mitarbeitenden und eine Auszeichnung als Top Arbeitgeber ging schliesslich an Achermann ICT-Services.Der erste Rang in der Gruppe der Grossunternehmen ging derweil an die Vaudoise Versicherung, gefolgt vom Industriekonzern SFS Group Schweiz und der Luzerner Kantonalbank. Bei den mittelgrossen Unternehmen mit 100 bis 249 Angestellten holte sich der Energieversorger IB Langenthal den Sieg vor dem Immobiliendienstleister Mobimo Management und dem Industrieunternehmen Fraisa. Als bester Arbeitgeber bei Betrieben bis 99 Mitarbeitende wurde mit Industrielle Betriebe Interlaken ebenfalls ein Energieversorger ausgezeichnet, vor dem Chemiekonzern Arcolor und dem Elektronikspezialisten Schurter Input Systems.Die besten Arbeitgeber werden alljährlich durch Mitarbeiter-Befragungen ermittelt. Sie adressieren Bereiche wie Arbeitsstrukturen, Kultur, Führung, Anreize oder Wissenstransfer, womit Zielgrössen wie Zufriedenheit oder die Attraktivität des Arbeitgebers ermittelt werden. (rd)