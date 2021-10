Das sind die beliebtesten IT-Arbeitgeber in der Schweiz

Das sind die beliebtesten IT-Arbeitgeber in der Schweiz

26. Oktober 2021 - Schweizer Fachkräfte arbeiten am liebsten für Schweizer Unternehmen. Zuoberst auf der Liste der beliebtesten Arbeitgeber für IT-Fachkräfte in der Schweiz finden sich aber Google und Microsoft.

(Quelle: wolterke – stock.adobe.com)





Darauf folgen UBS, Universum Global hat seinen 13. jährlichen Bericht World's Most Attractive Employers veröffentlicht . Zu diesem Zweck wurden Schweizer Fachkräfte mit einem Bachelor-, Master- oder Doktortitel befragt. In diesem Jahr nahmen rund 6'000 Fachleute an der Umfrage teil. Daraus geht hervor, dass Schweizer IT-Spezialisten Google für den besten Arbeitgeber des Landes halten.Darauf folgen Microsoft und CERN, die SBB Swisscom und Digitec Galaxus . Die ersten Positionen haben sich im Vergleich zu 2020 und 2019 nicht wesentlich verändert. Während Google und Microsoft die Liste zwar anführen, schreibt Universum , dass Schweizer Fachkräfte am liebsten für Schweizer Unternehmen arbeiten. So bevorzugen insgesamt 80 Prozent der befragten Fachkräfte Schweizer Unternehmen. Das Gleiche gilt für 88 Prozent der befragten Ingenieure.

(Quelle: Universum) (Quelle: wolterke – stock.adobe.com)

"Die Unternehmen, die im Jahr 2021 in der Rangliste aufgestiegen sind, taten dies trotz des pandemischen Gegenwinds", erklärt Universum-CEO Leo Marty. "Die grössten Gewinner waren die Unternehmen, die trotz der radikalen Veränderungen in der Arbeitswelt ein hohes Mass an Vertrauen bei den Mitarbeitern aufrechterhalten haben. Die Herausforderung für 2022 wird darin bestehen, das Engagement der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten, wenn virtuelle Arbeit nicht mehr nur ein Workaround, sondern eine Lebensweise für die Mitarbeiter darstellt." (swe)