Salt-Home-Hotline wieder Nr. 1 in der DACH-Region

(Quelle: Pixabay/3dman_eu)

1. September 2021 - Geht es um die Bewertung der Service-Hotline für das Breitbandangebot, schwingt Salt unter allen Providern in der DACH-Region im Connect-Test zum bereits vierten Mal obenauf.

"Connect" hat die Breitband-Hotlines der Provider in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter die Lupe genommen. Ein Fazit vorweg: Alle Hotlines haben mindestens mit der Bewertung gut abgeschnitten. In Deutschland schwang die Hotline der Telekom mit 440 Punkten und Bewertung sehr gut obenauf, gefolgt von Pÿur (436 Punkte) und 1&1 (420 Punkte). Etwas weniger gut stehen Vodafone und Telefonica da. Die Punktzahlen der österreichischen Anbieter Magenta, A1 Telekom und Drei liegen zwischen 410 und 401.Über alle drei Länder betrachtet liegt die Schweiz eindeutig an der Spitze: Alle vier geprüften Hotlines, von Salt Sunrise und UPC , sind als sehr gut eingestuft. Den Spitzenplatz nimmt dabei Salt mit 451 Punkten ein. Einzig bei Salt wurden – nebst der Deutschen Telekom – alle vier Kriterien mit sehr gut benotet, nämlich Erreichbarkeit, Wartezeit, Freundlichkeit und Qualität der Aussagen.