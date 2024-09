Apple Watch wird grösser, Airpods neu mit ANC

Apple hat nicht nur das iPhone-16-Line-up vorgestellt ( siehe hier ), sondern auch die Apple Watch Series 10 sowie neue Airpods.In der zehnten Auflage soll die Apple Watch einerseits dünner sein als je zuvor, andererseits auch ein noch grösseres Display als bis anhin mitbringen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass die Uhr noch 9,7 Millimeter dick und damit fast 10 Prozent dünner (sowie rund 10 Prozent leichter) ist als bis anhin. Das Display soll 30 Prozent grösser als bei der Apple Watch Series 4 bis 6 und 9 Prozent grösser als bei der Series 7 bis 9 sein und damit sogar etwas grösser als dasjenige der Apple Watch Ultra, während die Seitenlänge nur geringfügig auf 42 respektive 46 Millimeter zulegt. Bisheriger Armbänder sind weiter kompatibel. Ebenfalls versprochen wird ein "innovatives OLED-Display mit weitem Sichtwinkel", das so optimiert wurde, dass es bei jedem Blickwinkel möglichst viel Licht abgibt. Es soll zudem energieeffizienter als bis anhin sein, so dass der Akku bei normaler Nutzung nun bis zu 18 Stunden und im Stromsparmodus bis zu 36 Stunden hält. Die Ladezeit wurde ebenfalls optimiert, in 30 Minuten soll die Batterie nun zu 80 Prozent geladen sein.Als neues Gesundheits-Feature soll die Apple Watch Series 10 in der Lage sein, Schlafapnoe zu erkennen. Bei Schlafapnoe setzt die Atmung während des Schlafes wiederholt aus, was schwierig zu erkennen ist, gesundheitlich jedoch weitreichende Folgen haben kann. Apple verwendet zur Erkennung von Schlafapnoe den Beschleunigungssensor, um kleine Bewegungen am Handgelenk zu messen, die mit der Unterbrechung der normalen Atemmuster in Zusammenhang stehen. "Während manche dieser Störungen normal sind, ist es wichtig, sie im Blick zu behalten, da sie ein besseres Verständnis darüber ermöglichen, wie erholsam der Schlaf gewesen ist. Wenn sie häufiger über mehrere Nächte auftreten, können sie ein Hinweis auf Schlafapnoe sein", erklärt Apple . Die Funktion wird auch für die Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 kommen.Ebenfalls neu und für Aktivitäten im Wasser gedacht besitzt die Apple Watch einen Tiefenmesser (bis 6 Meter) und einen Wassertemperatursensor. Und über verbesserte Lautsprecher lässt sich neu nicht nur ein Telefongespräch, sondern auch Musik wiedergeben.Die Apple Watch Series 10 kommt am 20. September in den Verkauf und kann ab dem 13. September vorbestellt werden. Im Alugehäuse, mit dem es sie in Silber, Diamantschwarz und Roségold gibt, kostet sie 399 Franken (42 mm) beziehungsweise 429 Franken (46 mm). In Titan kommt die Uhr in Natur, Gold und Schiefer für 699 respektive 749 Franken.Die Apple Watch Ultra 2 wurde derweil nicht aufdatiert, sondern lediglich um eine neue Farbe erweitert – schwarz. Passend dazu gibt es auch entsprechende Armbänder.