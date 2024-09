Huawei wird welterstes Tri-fold-Smartphone vorstellen

Noch sind klappbare Smartphones dabei, sich überhaupt erst am Markt zu etablieren. Doch Huawei könnte kommende Woche dennoch schon einen draufsetzen: Der chinesische Hersteller hat für den 10. September ein Launch-Event angekündigt, das voraussichtlich im Zeichen des neuartigen Modells stehen wird. Zwar gab es mit der Terminankündigung noch keinen direkten Hinweis auf dieses, zuvor hatte Huawei laut "9to5google" aber bereits bestätigt, dass im September ein Tro-fold-Gerät kommen soll.Im Gegensatz zu bisherigen Foldables wird das Huawei-Gerät über zwei Scharniere verfügen. Ausgeklappt könnte es das Display dann auf eine beachtliche Diagonale von 10 Zoll bringen, wie Analyst Ross Young mutmasst. Damit steht das Smartphone mittelgrossen Tablets in nichts nach. Vorerst ist aber mit einem Launch nur in China zu rechnen. Anschliessend dürfte es das Modell aber sicher auch nach Europa schaffen.Ganz geheim halten konnte Huawei das neue Modell zudem wohl nicht. So sollen geleakte Bilder CEO Richard Yu mit dem Tri-fold-Smartphone zeigen (via "GSMArena"; chinesische Originalquelle ). (sta)