Black Friday: Unlimitiertes Handy-Abo ab 5 Franken pro Monat

Die Vergleichsplattform Dschungelkompass hat auch 2024 die Black-Friday-Angebote der Schweizer Mobilfunkanbieter unter die Lupe genommen. Dabei wurden ausschliesslich Angebote berücksichtigt, die innerhalb der Schweiz unlimitierte Telefonie und SMS sowie ein unlimitiertes Datenvolumen ohne Geschwindigkeitsdrosselung enthalten.



Mit Abstand am günstigsten ist in diesem Jahr erneut das Mobile-L-Abo von Quickline, das ab sofort mit Black-Friday-Rabatt erhältlich ist. Es kostet während der ersten 24 Monate nur fünf statt wie üblich 40 Franken pro Monat. Im Preis inbegriffen sind monatlich 2 GB Roaming-Datenvolumen in der EU, den USA und Kanada. Interessant: 2023 war das gleiche Angebot gratis erhältlich, aber der Verkauf musste bereits nach 36 Stunden gestoppt werden.









Andere günstige Angebote wie etwa das Abo Flat Mobile von Digital Republic sind dagegen keine speziellen Black-Friday-Aktionen, sondern kosten das ganze Jahr gleich viel. Preisreduktionen zum Black Friday bieten indes beispielsweise Mucho Mobile, die Schweizerische Post, Talktalk und Salt an. Alle Details sind der Tabelle zu entnehmen.





Es fällt auf, dass es 2024 einerseits mehr günstige Abos und mehr inbegriffenes Roaming gibt, auf der anderen Seite sind einige Anbieter teurer als vor einem Jahr, andere dagegen derzeit günstiger. Auch der Preisunterschied im Vergleich zum letzten Jahr ist in der Tabelle aufgeführt. Oliver Zadori von "Dschungelkompass" warnt im übrigen vor unnötigen Roaming-Abos: Viele Anbieter locken mit zusätzlichem Roaming, das jedoch nicht immer notwendig oder sinnvoll ist. Dies gilt für Nutzer, die selten verreisen sowie dann, wenn das angezielte Reiseland nicht vom Gratis-Roaming abgedeckt ist. (ubi)

Weitere günstige Angebote sind das Flatrate-Abo Swiss Unlimited von Aldi Mobile zum Aktionspreis von 14.90 Franken. Der Preis entspricht etwa demjenigen von GoMo+, das zu 14.95 Franken erhältlich ist und 3 GB pro Monat Datenvolumen in der Europa-Zone enthält. Dieses Jahr neu hinzugekommen ist in der Schweiz der österreichische Anbieter Spusu. Dessen Aktions-Abo Black enthält für monatlich 18.90 Franken zusätzlich 20 GB und 100 Minuten Roaming nach und in der EU und Grossbritannien. Der Preis entspricht dem des Swiss Abo Unlimited von Lidl Connect. Hier ist das Aktionsangebot bis zum 5. Dezember 2024 verfügbar.Andere günstige Angebote wie etwa das Abo Flat Mobile von Digital Republic sind dagegen keine speziellen Black-Friday-Aktionen, sondern kosten das ganze Jahr gleich viel. Preisreduktionen zum Black Friday bieten indes beispielsweise Mucho Mobile, die Schweizerische Post, Talktalk und Salt an. Alle Details sind der Tabelle zu entnehmen.Es fällt auf, dass es 2024 einerseits mehr günstige Abos und mehr inbegriffenes Roaming gibt, auf der anderen Seite sind einige Anbieter teurer als vor einem Jahr, andere dagegen derzeit günstiger. Auch der Preisunterschied im Vergleich zum letzten Jahr ist in der Tabelle aufgeführt. Oliver Zadori von "Dschungelkompass" warnt im übrigen vor unnötigen Roaming-Abos: Viele Anbieter locken mit zusätzlichem Roaming, das jedoch nicht immer notwendig oder sinnvoll ist. Dies gilt für Nutzer, die selten verreisen sowie dann, wenn das angezielte Reiseland nicht vom Gratis-Roaming abgedeckt ist. (ubi)