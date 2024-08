Neuer Mobile-Anbieter lockt die Schweiz mit aggressiven Preisen

Seit einigen Tagen findet man auf sozialen Medien Werbung für einen neuen Mobilfunkanbieter, der sich potenziellen Schweizer Kunden präsentiert. Die Rede ist dabei von Spusu . Hinter Spusu – der Name steht für "Sprich und Surf" – steht ein österreichisches Unternehmen, das vor zehn Jahren gegründet wurde und das für hohe Qualität zu fairen Preisen stehen soll. Dazu gehört laut eigenen Angaben unter anderem, dass man keine ausgelagerten Callcenter beschäftigt, sondern im Kundenservice ausschliesslich eigene Mitarbeiter arbeiten.Zum Start in der Schweiz fällt Spusu mit aggressivem Pricing auf. Für 9.90 Franken pro Monat gibt es beispielsweise das Abo Spusu 10, das unlimitierte Telefonie in der Schweiz beinhaltet sowie 10 GB Daten, davon 3 GB als Roaming-Daten in der EU. Das Abo Spusu Legendär beinhaltet unlimitierten Daten-Traffic in der Schweiz sowie 10 GB und 100 Minuten Roaming in der EU. Dafür werden aktuell 17.90 Franken fällig – dies im Rahmen einer Promo bis Ende August. Danach verlangt der Anbieter für das Abo 26.90 Franken.Das Abo Spusu Europe für 34.90 Franken umfasst 20 GB und 500 Minuten Roaming in der EU, Spusu Europa XL für 49.90 Franken beinhaltet 50 GB und 1000 Minuten.Verkauft werden die Abos via Website, die SIM-Karte gelangt dann per Post zu den Kunden. Aktivierungsgebühren und eine Mindestvertragsdauer gibt es bei Spusu nicht. Der Anbieter nutzt hierzulande das Mobilfunknetz von Salt. (mw)