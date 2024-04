Chip-Netztest: Tolle Noten für alle Schweizer Provider

Im Netztest von "Chip", der mit Hilfe von Net Check durchgeführt worden ist, liegt Swisscom in sämtlichen Kategorien vorne und holt sich mit der deutschen Note 1,1 ein exzellentes Ergebnis. Doch die Konkurrenten Sunrise und Salt stehen nicht abgeschlagen da – mit einer Note von 1,2 (Sunrise) sowie 1,4 (Salt) können auch die anderen beiden Schweizer Provider ein sehr gutes Netz vorweisen. "Chip" hält denn auch fest, dass Swisscom zwar in allen getesteten Teildisziplinen die Nase vorne hat, jedoch auch die höchsten Tarife vorweist. Die detaillierten Testergebnisse sowie die erzielten Downloadgeschwindigkeiten können der Bildergalerie entnommen werden.Die Tester loben in ihrem Bericht, der hier eingesehen werden kann, unabhängig vom Provider die Qualität der Schweizer Netze. Von über 2700 Whatsapp-Anrufen konnten alle bis auf drei ohne Unterbruch durchgeführt werden. Überdies wurden 14'047 4K-Livestreams auf Youtube angeschaut und nur 60 davon wurden unterbrochen, was einer Erfolgsqote von 99,6 Prozent entpricht. "Chip" schreibt, dass von diesen Livestreams auch zahlreiche in Zügen durchgeführt worden sind und kann sich einen Seitenhieb nach Deutschland nicht verkneifen: "In den deutschen Mobilfunknetzen wäre eine solche Quote aus diesem Grund derzeit praktisch nicht machbar", heisst es im Bericht. Wie "Chip" nämlich konstatiert, lässt das deutsche Mobilfunknetz entlang von Banhlinien arg zu Wünschen übrig. (dok)