Salt und Aldi Mobile sind beste Mobilfunkanbieter der Schweiz

Das unabhängige Schweizerische Institut für Qualitätstests (SIQT) hat die Ergebnisse der Mobilfunkanbieterstudie 2024 veröffentlicht. In der Kategorie der Postpaid-Anbieter ging Salt , in jener der Prepaid-Anbieter wie auch in der Gesamtwertung Aldi Mobile als Sieger hervor. Beim Test der insgesamt 17 Mobilfunkanbieter wurden die Kriterien Konditionen, Angebotsbreite, Tansparenz & Komfort sowie der telefonische Kundendienst unter die Lupe genommen.Bei der Angebotsbreite gingen in der Gesamtwertung Sunrise , eben auf mit Swisscom als Sieger aus dem Rennen hervor. In keinem anderen Kriterium stiessen die beiden grossen Telcos in die Top 3 vor.