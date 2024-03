Alle Mobilfunkantennen der Schweiz auf einen Blick

Das Bakom (Bundesamt für Kommunikation) hat eine Übersichtskarte für die Mobilfunkantennen der Schweiz vorgestellt. Wer sich über die Netzabdeckung an einem bestimmten Ort informieren möchte, wurde bisher vor allem beim entsprechenden Provider fündig. Die neue Karte des Bakom fasst hingegen alle Standorte betreiberübergreifend zusammen und liefert darüber hinaus noch einige spannende Informationen.So ist auf der Karte verzeichnet, wer der jeweilige Betreiber der Antenne ist, welche Technologien sie nutzt (2G bis 5G), wie die exakten Geo-Koordinaten lauten und wie hoch die ERP-Leistungsklasse ist. Unterschieden wird zwischen den Kategorien sehr klein (bis 6 W), klein (bis 500 W), mittel (bis 5000 W) sowie gross (über 5000 W). Die Karte zeigt zudem auf, wann die Anlage bewilligt wurde und ob es sich um eine adaptive Antenne handelt. Adaptive Antennen sind in der Lage, ihre Strahlung aktiv in jene Richtung zu fokussieren, in der sich die meisten verbundenen Mobilfunktelefone befinden. Ein Filtern nach Leistungsklasse oder Betreiber ist in der Karte aktuell jedoch noch nicht möglich.Auf der interaktiven Karte des Bundes sind sämtliche sich in Betrieb befindlichen Mobilfunkantennen verzeichnet, die ein ERP-Niveau von mindestens einem Watt erzielen. Die Grösse ERP multipliziert die Eingangsleistung der Antenne mit der Richtwirkung und dem Wirkungsgrad. (dok)