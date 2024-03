Anzahl der 5G-Gegner ist gesunken

2020 befürworteten nur 34 Prozent der Schweizer Bevölkerung 5G, heute sind es bereits 56 Prozent. Die Zahl der Gegner ist wiederum innert fünf Jahren von 44 Prozent auf 20 Prozent gesunken. Dies zeigt die jüngste jährliche Zufriedenheitsumfrage des Online-Vergleichsportals Bonus.ch Bonus.ch hatte mehr als 1900 Personen zum Thema Telekommunikation befragt.Der Umfrage Zufolge sind heute 36 Prozent "eher dafür" (2020: 23 %), 13 Prozent sind nach wie vor "eher dagegen" (2020: 24 %). Das "Dafür"-Lager gewinnt mit fast drei Vierteln der Stimmen im 2024, so das Online-Vergleichsportal. Vor fünf Jahren war es noch eine Minderheit von 44 Prozent. Die Befürworter nennen als Hauptgrund weiterhin den technischen Fortschritt (wie vernetzte Objekte), allerdings verliert dieser im Vergleich zu 2020 an Bedeutung (fällt von 61 % auf 51 %). Wichtiger ist den Befragten der persönliche Nutzen, heute sind es 37 Prozent im Vergleich zu 29 Prozent vor fünf Jahren.Während 5G in vielen Regionen der Schweiz an Beliebtheit gewinnt, ist das in der Westschweiz anders. Hier sind nur 49 Prozent für die Technologie, während es in der italienischen Schweiz 59 Prozent und in der Deutschschweiz 63 Prozent sind. Mit blick auf das Alter ist die Zustimmung bei den unter 40-Jährigen am grössten (66 %), während in den anderen Altersgruppen nur 56 Prozent 5G befürworten. Die Altergruppen nennen Gesundheitsrisiken als Hauptgrund für eine etwaige Ablehnung (zwischen 50 % und 56 %) und Auswirkungen auf die Umwelt am zweithäufigsten. Zum kompletten Bericht von bonus.ch gehts hierlang (PDF-Datei). (cma)