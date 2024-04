Schluss mit Gratis beim Mail-Abo Bluewin Basic

Seit dieser Woche kostet das bis anhin gratis angebotene Webmail-Angebot Bluewin Basic 2.90 Franken pro Monat, wie "Blick" heute meldet . Man habe sich für den Schritt entschieden, um den Dienst kostendeckend betreiben zu können, lässt eine Sprecherin auf Anfrage von "Blick" verlauten. Im Gegenzug will Swisscom den Mail-Service rundum erneuern. So lassen sich künftig nicht nur Mails, sondern auch Kalenderdaten, Aufgaben und Kontakte mit dem Smartphone synchronisieren und der Speicherplatz wird für jede der fünf Mailadressen von 5 auf 15 GB angehoben.Für Neukunden wird das Basic-Abo bereits seit dieser Woche nicht mehr kostenlos angeboten. Bestandskunden sollen ab Ende Mai gestaffelt über die kommenden sechs Monate migriert werden. Kunden, die sich nicht für das kostenpflichtige Angebot entscheiden können, bleibt der Wechsel auf das nach wie vor gratis verfügbare Abo Bluewin E-Mail Light, bei dem allerdings nur eine Mailadresse mit einem Speichervolumen von einem Gigabyte zur Verfügung steht.Swisscom sorgte diese Woche bereits schon einmal für Negativ-Schlagzeilen, nachdem der Konzern drastische Preiserhöhungen bei seinen TV-Angeboten bekanntgegeben hatte ("Swiss IT Magazine" berichtete ). (rd)