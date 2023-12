Apple arbeitet an 6G-Chips

Apple arbeitet nach wie vor daran, das eigene 5G-Modem zu entwickeln, um nicht mehr von Teilen von Qualcomm abhängig zu sein. Und während man nach wie vor an den 5G-Komponenten arbeitetet, wird auch schon die Arbeit am darauffolgenden Mobilfunkstandard 6G in Angriff genommen. Dies berichtet der "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman in seinem Newsletter. Die Information geht aus Job-Ausschreibungen hervor, die darauf schliessen lassen, dass die Investitionen für die Produktion eigener 6G-Hardware hochgefahren werden. Erste Ausschreibungen, mit denen man bei Apple 6G-Spezialisten gesucht hat, reichen bereits ins Jahr 2021 zurück. Aktuell gesucht wird laut Gurman ein Cellular Platform Architect, der das Design und die Modellierung einer 6G-Referenzarchitektur vorantreiben und koordinieren soll.Die Arbeit an 6G wird sich aber noch etwas hinziehen – die Einführung des neuen Mobilfunkstandards wird frühestens 2030 erwartet. (win)