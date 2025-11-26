cnt
Meta schmeisst Copilot und Co. aus Whatsapp raus
Meta schmeisst Copilot und Co. aus Whatsapp raus

Künftig soll keine Integration von Drittanbieter-KIs in Whatsapp mehr möglich sein. Eine Aktualisierung von Metas Nutzungsbedingungen untersagt dies künftig.
26. November 2025

     

Ab kommendem Jahr lassen sich KI-Chatbots von Drittanbietern nicht mehr in Whatsapp integrieren. Das hat Meta in aktualisierten geschäftlichen Nutzungsbedingungen vorgegeben. Ab dem 15. Januar 2026 sind somit Microsoft Copilot und andere KI-Dienste nicht mehr im Messenger verfügbar, stattdessen will sich Meta auf die konzerneigenen Angebote konzentrieren.

Bisher hat Microsoft seinen Copilot-Chatbot auch für Whatsapp angeboten, die Integration war für die Redmonder ebenso wie andere Anbieter über eine API möglich. Diese Schnittstelle ist aber eigentlich primär Support-Zwecke gedacht, daher will Meta nun die Nutzung einschränken und untersagt den entsprechenden Zugriff auf Whatsapp Business Solution.


Microsoft weist Nutzerinnen und Nutzer ebenfalls auf die Änderungen hin und empfiehlt den Einsatz der hauseigenen Apps beziehungsweise des Web-Dienstes. Zudem sollten sie gegebenenfalls ihre Chat-History aus Copilot on Whatsapp vor Mitte Januar speichern. Diese lassen sich nicht auf andere Copilot-Oberflächen übertragen. (sta)


